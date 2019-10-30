مقتل 16 شخصا في هجوم إرهابي استهدف قرية شمالي بوركينا فاسو

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أكدت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، أن إرهابيين مجهولين قتلوا 16 شخصا في هجوم استهدف قرية بشمال البلاد.

وقال سالفو كابوري، حاكم منطقة سوم، إن المتطرفين هاجموا قرية "بوبي مينجاو" بالإقليم القريب من الحدود مع دولة النيجر يومي السبت والأحد الماضيين.

وأبلغ السكان وسائل الإعلام المحلية بالهجوم في وقت سابق هذا الأسبوع، ولكن المسؤولين الحكوميين أكدوه صباح اليوم فقط.

ولم يتم بعد تحديد هوية منفذي الهجوم أو انتماءاتهم.

يشار إلى أن شمال بوركينا فاسو المتاخم لمالي والنيجر يمثل ملاذا للمتطرفين الإسلاميين الذين عادة ما يشنون هجمات تستهدف المدنيين.

يذكر أن بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في العالم بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.