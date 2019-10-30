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حكى أحمد فتحي نجم الأهلي كواليس تجديد تعاقده مع ناديه قبل أكثر من عام.

وقال فتحي عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الثلاثاء: "جلست مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأخبرته أنني موافق على تجديد تعاقدي دون أي شروط".

وأضاف "ثم تلقيت عرضا من الشباب السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقابل راتب مليون و300 ألف دولار".

وأكمل "تحدثت مع حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها وأخبرته أنني سوف أجدد تعاقدي وأن الأهلي حسم الفوز بلقب الدوري، لذا من الممكن أن يسمح لي النادي بالانتقال للفريق السعودي".

وواصل "ولكن وقتها النادي درس العرض ورفضه وأخبرني بذلك وأكملت مسيرتي مع الأهلي بشكل طبيعي ووقعت على بياض".

وتابع فتحي تصريحاته "أنا مشجع للأهلي منذ صغري، وقبل انضمامي للإسماعيلي كنت أشجع الأهلي".

واعترف فتحي ، أنه لا يجب لقب الجوكر الذى أطلقته عليه الجماهير المصرية نظرا لتوظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب سواء في المنتخب أوالأهلي.

وأضاف ، أنه لم يبدأ كظهير أيمن فى بدايته الاحترافية بالملاعب، لكنه تعود على اداء هذا المركز بعد فترة من الوقت، موضحا أنه بفضل هذا المركز دخل ضمن التشكيلة المثالية فى أفريقيا 3 مرات ونافس تريكة على لقب أفضل لاعب في القارة في 2013.