البرهان يغرد حول إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

عبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن تمنياته بتجاوز رئيس "حزب الأمة القومي" الصادق المهدي، محنة إصابته بفيروس كورونا.

وقال البرهان في تغريده نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "الامام الصادق المهدي شخصية وطنية محورية قادت العمل السياسي مع حزبه في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها. نثق في قوته ولياقته ومقدرته علي تجاوز الوعكة الصحية التي المت به. امنياتنا له بعاجل الشفاء".

وكان "حزب الأمة القومي" قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، مصاب بعدوى فيروس كورونا.

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس "حزب الأمة القومي"، ويبلغ من العمر 85 عاما.