يقام بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى بعنوان "ورد" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل ١ نوفمبر المقبل، بقاعة آدم حنين بالمركز .

يفتتح المعرض الفنان التشكيلى الدكتور حمدى أبو المعاطى، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ونقيب الفنانين التشكيليين السابق، بحضور كوكبة من رجال الصحافة والإعلام، ويستمر المعرض حتى ٦ نوفمبر المقبل، ويفتح أبوابه لاستقبال رواده يوميا من ١٠صباحا وحتى ٩مساء.

وعن المعرض تقول الدكتورة وفاء ياديس، إنه مداخل دوائر لملحقات كونية، وفن تشكيلى يربط بين فنون الجرافيك والرسم التصويرى وبين ميتافيزيقا اللون والشكل، بين دراسة العلوم الميتافيزيقة الأكاديمية والفن التشكيلى الأكاديمي، وأضافت أنها أوجدت الرابط لتأثير اللون والتصميم ليكون لوحة فنية تخاطب مدارك الإنسان من خلال تكوينات ميتافيزيقية، وتخوض كل لوحة فى أعماق تتواصل مع الجسد والمدارك العقلية، لتفتح أبواب لعوالم غير مرئية من بوابات دائرية تماثل أشكال الورد، وهو يعد معرض آرت ثيرابى لسيكولوجيا الإنسان من مداخل ميتافيزيقا الورد.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، قد تخرجت من كلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم الجرافيك عام ١٩٩٣، وحصلت على بكالوريوس معادل من جامعة علوم الميتافيزيقا بأريزونا الولايات المتحدة عام ٢٠١٠، وماجستير ميتافيزيقا العلوم والفنون عند قدماء المصريين وبعده دكتوراة فى علوم الميتافيزيقا وتطبيقاتها فى ارت ثيرابى - ارت ميتافيزكس، وهى عضو عامل بوزارة علوم الميتافيزيقا بأريزونا الولايات المتحدة والجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي بأمريكا، وممارسة دولى مجاز لتقويم السلوك الإنسانى والنفسى بعلوم الميتافيزيقا عن طريق الفنون.