مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين على الأقل إثر زلزال قوي ضرب تركيا واليونان

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بمصرع ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وإصابة 120 آخرين جراء زلزال قوي بلغ شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر ومركزه بحر إيجة ضرب تركيا واليونان في وقت سابق اليوم.



وذكرت الشبكة الأمريكية أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ممتدة تمركزت بمقاطعتين في محافظة /إزمير/ غربي البلاد على وجه الخصوص التي تعد أقرب منطقة لمركز الزلزال في بحر إيجة؛ ما أدى إلى تضرر العديد من المباني في المدينة.



وأظهرت القنوات التليفزيونية التركية لقطات لبعض المبنى التي انهارت بالكامل، كما أنه تم الدفع بـ 35 فريق إنقاذ إلى جانب مروحيتين إسعاف إلى المواقع المتضررة بالمنطقة من جراء الزلزال في محافظة /إزمير/.



وأفادت القناة بوجود فيضانات أو نوع من موجات المد العاتية "تسونامي" لكنها صغيرة، لافتة إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 33 هزة ارتدادية بعد الزلزال.



كما أنه تم إبلاغ الأشخاص البقاء بعيدًا عن المناطق المتضررة حتى لا تعوق الجهود المبذولة من جانب فرق الإنقاذ، وتوخي الحذر وغلق الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه وعدم إجراء مكالمات هاتفية والتواصل عن طريق استخدام الرسائل النصية أو الإنترنت.