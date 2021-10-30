وزير خارجية لبنان: الجهات الدولية طلبت من ميقاتي عدم الاستقالة

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدلله بو حبيب اليوم السبت الحرص على بقاء لبنان في الصف العربي، مشيرا إلى أن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني عن بو حبيب قوله بعد انتهاء اجتماع لخلية الأزمة عقد في وزارة الخارجية اليوم لبحث الأزمة المستجدة مع السعودية: "تواصلنا مع الأمريكيين لحضور الاجتماع لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة".

وشدد على "حرصنا على بقاء لبنان في الصف العربي، وأن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة".

من جهته، أكّد وزير التربية عباس الحلبي أن "العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها".

وقال: "أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً، وأن الموضوع قيد المعالجة ونتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة".

يأتي ذلك في أعقاب إجراءات اتخذتها السعودية والكويت والبحرين على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، باستدعاء سفرائهم في بيروت للتشاور، ومغادرة السفراء اللبنانيين لديهم خلال 48 ساعة.