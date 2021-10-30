انطلقت مساء اليوم السبت في تونس فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32 تحت شعار "نحلم.. لنحيا"، والمقرر أن يستمر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان أنها ستضمن جميع الظروف الصحية للحفاظ على سلامة الجميع في ظل استمرار جائحة كورونا، كما أنها حريصة على منح الجمهور المخلص واليقظ متعة العودة من جديد إلى دور السينما والاستمتاع بشاشاتها وبأفضل الإبداعات السينمائية العربية والأفريقية والمتوسطية والعالمية.

ويحمل الشعارالرسمي للدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية توقيع ‏أنيس بن عمار وهو مصمم جرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ‏ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000.‏

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الناقد السينمائي المعروف عالميا وكاتب السينما العربية طارق الشناوي الذي يعتبر من أكثر نقاد السينما العربية تأثيرا في المنطقة ويكتب في معظم الصحف العربية والمجلات والمواقع الإلكترونية منذ أكثر من 30 عاما.

كما تشارك الممثلة المصرية بسمة في لجنة تحكيم العمل الأول جائزة الطاهر شريعة، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري.

ويشارك أيضا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم "أميرة" للمخرج وكاتب السيناريو المصري محمد دياب وقد تم عرض هذا الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلم "كابتن الزعتري" للمخرج والمنتج المصري علي العربي ويعد هذا الفيلم هو أول فيلم وثائقي طويل له.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، يشارك الفيلم المصري "خديجة" للكاتب مراد مصطفى الذي كتب وأخرج فيلمين قصيرين في وقت سابق هما "حنة ورد" و"ما لانعرفه عن مريم" اللذين عرضا للمرة الأولى في مهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة وفازا بأكثر من 30 جائزة دولية.

وبمناسبة احتضان تونس للقمة الثامنة عشرة للفرنكفونية، التي ستقام في جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر القادم، قرر المنظمون دعم هذا الحدث من خلال إحداث أيام قرطاج السينمائية والفرنكوفونية، وستقام ضمن فعاليات الأيام حلقة نقاش بعنوان "إشعاع الأفلام وعرضها في المنطقة الفرنكوفونية: التحديات والآفاق"، كما سيتم عرض أفلام حديثة باللغة الفرنسية تمثل التنوع الثقافي للعالم الفرنكوفوني.