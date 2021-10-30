العاهل السعودي: اتخذنا سياسات منذ بداية جائحة كورونا ساهمت في تخفيف آثارها

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إنّ المملكة اتخذت سياسات منذ بداية جائحة كورونا ساهمت في تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف في كلمته خلال قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، أن المملكة تشارك دول العالم قلقها حيال التغيرات المناحية وآثاره، مؤكّدًا مواصلة الدور الرائد للمملكة في تزويد العالم بالطاقة النظيفة.

ودعا الملك سلمان إلى حلول أكثر استمدامة، مؤكّدًا أن المملكة مستمرة في دورها الريادي من أجل التعافي من الأزمات الاقتصادية الدولية.

وشدّد على ضرورة التعاون بين دول العالم من أجل تحقيق الرخاء لكل الدول.