أكد المخرج الكبير محمد فاضل، حبه للتاريخ بشكل كبير، وهو الأمر الذي جعله متحمسًا لقبول مسلسل الضاحك الباكي، قائلًا: "الرئيس عبدالناصر أمر لي بمكافئة 100 جنيه وبعثه لألمانيا لمدة أسبوعين بسبب مسلسل سيرة أبو ذر الغفاري، فالتاريخ يعبر عن الأمة وتطور أي أمة".



وأشار المخرج محمد فاضل، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيرى رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن السيناريست محمد الغيطي قام بكتابة مسلسل "الضاحك الباكي" مستندًا لمذكرات الفنان الراحل نجيب الريحاني، قائلًا: "مقدرش أعمل عمل مع أي مؤلف إلا لو بيني وبينه حالة كيان ومسلسل الضاحك الباكي يقدم الدور السياسي والمجتمعي المهم للفنان في مجتمعه".

واستكمل: "قصة حياة نجيب الريحاني تقدم جزءًا مهمًا من تاريخنا الاجتماعي والسياسي، وكواليس مسلسل الضاحك الباكي كانت مريحة وجميلة جدًا"، مؤكدًا أن وجود الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد في المسلسل كان مهمًا ومناسبًا للدور، ولا يمكن تقييم مسلسل بالكامل من أول حلقات.

وتابع: "يسعدني وجود أراء وانتقادات حول المسلسل ولكن المهم أن تكون موضوعية"، مؤكدًا أن اختيار بطل مسلسل الضاحك الباكي لم يكن محسومًا من البداية ولكن الفنان عمرو عبدالجليل قدمه من قبل في عدة أعمال وتابع كافة أعماله وهو ممثل له مكانته الخاصه به بين أبناء جيله ويمتلك روح السخرية مثل نجيب الريحاني.