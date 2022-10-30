وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه إلى كازاخستان وأوزبكستان

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تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كل من كازاخستان وأوزبكستان الجمهوريتين السوفيتيين السابقتين.

وفي العاصمة الكازاخستانية أستانا، فإن المحادثات مع وزير الخارجية مختار تلوبيردي مدرجة على جدول أعمال السياسية المنتمية إلى حزب الخضر يوم غد الاثنين.

وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعواقبها، سيرافق بيربوك وفد من رجال الأعمال يمثل قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات، صدرت كازاخستان حوالي 10% من إجمالي واردات ألمانيا من النفط الخام العام الماضي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول آسيا الوسطى. ومع ذلك لا تزال روسيا تعتبر نفسها القوة الإقليمية. ولا تزال تعتمد الدول هناك على موسكو اقتصاديا، وبشكل جزئي، عسكريا.