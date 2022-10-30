تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ12 لكلا من الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني بجانب منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وترصد الشروق مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

أرسنال × نوتينجهام فورست الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1HD Premium

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد الساعة السادسة و النصف مساءا على قناة beIN Sports HD 3 TR

الدوري الإسباني

أوساسونا × بلد الوليد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد × جيرونا الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بلباو × فياريال الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × ريال بيتيس الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي × أتالانتا الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي × أودينيزي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا × فيورنتينا الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

لاتسيو × ساليرنيتانا الساعة السابعة مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو × ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

يونيون برلين × بروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

شالكة × فرايبورج الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 3

كولن × هوفنهايم الساعة الثامنة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

أوكسير × أجاكسيو الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

ستاد بريست × ستاد ريمس الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

رين × مونبيلية الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

نانت × كليرمون فوت الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

موناكو × أنجيه الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوريان × نيس الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليون × ليل الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN Sports HD 2