الاتحاد الأوروبي ينتقد تعليق روسيا لاتفاق الحبوب

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انتقد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الحصار الذي أعادت روسيا فرضه على صادرات الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود.

وكتب بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن القرار "يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة، التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الأزمة الغذائية العالمية، الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا".

وأضاف "يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن قرارها".

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار الكرملين، بعبارات مماثلة مساء أمس السبت.

وأعلنت روسيا مطلع الأسبوع أنها ستعلق اتفاق، تم التوصل إليه في يوليو الماضي، بموجب وساطة تركيا والأمم المتحدة.

وألقت باللوم في الهجمات بطائرات بدون طيار، على أسطول البحر الأسود، في مدينة "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم.

وأنهى اتفاق الحبوب حصارا استمر على مدى أشهر لصادرات الحبوب الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي.