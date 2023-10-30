جنرال صيني يحذر من أن الجيش لن يبدي أي رحمة تجاه أية خطوات لاستقلال تايوان

قال مسئول عسكري صيني كبير في منتدى للأمن الإقليمي في بكين، اليوم الاثنين، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "لن يظهر أي رحمة" تجاه أي خطوات من أجل استقلال تايوان.

وأضاف الجنرال تشانج يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، في كلمة بمنتدى بكين شيانجشان، أنه "بغض النظر عمن يرغب في انفصال تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال، فلن يوافق الجيش الصيني على ذلك أبدا"، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وذكر أن تايوان "هي جوهر المصالح الأساسية للصين".

وقالت الصحيفة، إن تصريح تشانج بشأن تايوان كان أقل عدوانية وأقصر من كلمة ألقاها في يونيو في حوار شانجري-لا في سنغافورة، الجنرال لي شانجفو، الذي جرى عزله من منصب وزير الدفاع الأسبوع الماضي.

وأكد لي أن جيش التحرير الشعبي سيقاتل الحركة الانفصالية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي "بأي ثمن"، وألقى بمسئولية عدم الاستقرار في مضيق تايوان على الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم.

وتعد تايوان قضية رئيسية في العلاقات بين بكين وعواصم الدول الغربية. ولم تتخل بكين أبدا عن استخدام القوة للسيطرة على تايوان، التي تعتبرها إقليما يجب توحيده مع بر الصين الرئيسي.

ولا تعترف معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتايوان كدولة مستقلة، لكن الكثير يعارض أي محاولة من جانب الصين لمهاجمة تايوان.

وتتبنى واشنطن مبدأ "صين واحدة" إذ تعترف بأن تايوان دولة غير مستقلة، وترفض أي إعلان لاستقلال تايوان بشكل دائم عن الصين، لكنها تؤيد الحل السلمى للخلافات بين تايبيه وبكين، وتعارض أية تغييرات انفرادية في الوضع الراهن من جانب الصين.