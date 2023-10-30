تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكل مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع كافة.

من جانبه أكد أحمد الهواش مدير المكتبة، أن المكتبة قد قامت، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة شبراخيت الابتدائية بأرض الإرشاد بمركز شبراخيت.

وأشار "الهواش"، إلى أنه استفاد من أنشطة الحملة 53 طالبة من المرحلة الابتدائية بواقع 5 ورش عمل بعنوان الانتماء والعمل من أجل الارتقاء بالوطن.

وتضمّنت ورشة الأورجامي وفن طي الورق، ورشة رسم، كما تم عمل ورشة تلوين، وورشة اعرف بلدك معلومات عن محافظات مصر، بالإضافة لمحاضرة عن بث روح الانتماء، كما تم عمل ورش تلوين ومسابقات وألغاز وتوزيع جزائز للفائزين والمتميزين.

الجدير بالذكر أنه جارٍ اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.