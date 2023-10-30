وزير الخارجية اللبناني يدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الوزير بوحبيب، في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا بينيلوبي وونج، اليوم: "توافقت مع وزيرة خارجية أوستراليا على ضرورة دعم المسار الديبلوماسي للوصول إلى حل الدولتين".

وتساءل: "كيف تستفيد إسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، ألا يزيدهم ذلك رغبة بالقيام بردة فعل والدفاع عن أنفسهم؟"، مؤكّدا أن التهديد الإسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد.

وتشن إسرائيل حربا وحشية على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الحالي، وتقصف يوميا مناطق عدة في القطاع ما أدى إلى سقوط آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.



