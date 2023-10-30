دخلت 26 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، مساء اليوم الإثنين، من معبر رفح إلى غزة بعد استكمال الشروط المتبعة في دخول المساعدات.



وأكد دكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، دخول 26 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة من معبر رفح إلى غزة مساء اليوم.



وصرح مصدر أمني مصري مسؤول لـ(د.ب.أ) أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني تسلمت الشاحنات ليصل إجمالى ما تم إدخاله إلى غزة 159 شاحنة حتى اليوم الإثنين منذ بدء دخول المساعدات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .



ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.



وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.