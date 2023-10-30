قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم تبدأ الحرب الراهنة ولم تكن ترغب فيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّ حركة حماس شنت الحرب عبر ممارسة ما وصفه بـ«أسوأ عمل وحشي منذ الهولوكست»، مكررا إدعاءات غير مثبتة تزعم أن المقاومة أحرقت عدة أشخاص وهم أحياء واغتصبوا نساءً وقطعوا رؤوس الرجال على حد زعمه.

وأشار إلى أنّ حماس جزء مما قال إنها محور الشر الذي شكلته إيران، ووصفه بأنه محور رعب يعمل على تمويل حماس، وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها من التنظيمات العاملة بالوكالة معها.

ودعا للتحلي بالوضوح الأخلاقي والعمل على التمييز بين القتل المتعمد للأبرياء والخسائر غير المقصود التي تترافق مع أي حرب مشروعة، على حد إدعائه.

واعتبر أنه يجب محاكمة حماس على ما سماها الجرائم المزدوجة التي ترتكبها يوميا عبر استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل متعمد واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة، وفق زعمه.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية