 الاحتلال يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي


نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:35 ص

قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر من اليوم والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المستشفى.

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، وبات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.


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