 الحكومة: نعمل على تقليل الاقتراض وتفادي الإسراف فيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة: نعمل على تقليل الاقتراض وتفادي الإسراف فيه

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 11:00 م

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على خفض الدين والتضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التقارير الدولية تؤكد أن الحكومة ستنجح خلال الفترة المقبلة في خفض التضخم لنحو 10% أو أقل بحلول أوائل 2026.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل الاتجاه للاقتراض وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والتصدير، مؤكدا أن العمل على حوكمة الدين يعني الاقتراض في الحدود التي تكفل سد الفجوة التمويلية دون أن يكون هناك أي إسراف في الاقتراض الخارجي.

ونوه بأن الدولة تسعى لدعم قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، باعتبارها قطاعات واعدة ومُصدِّرة للخارج وليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأفاد بأن زيادة الصادرات للخارج عبر الاستراتيجية الوطنية الجديدة تساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ما يدعمها مستقبلًا لسد الفجوة التمويلية بشكل تدريجي.


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