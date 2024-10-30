انطلقت فعاليات مؤتمر كلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر، للتوعية بقضايا تغير المناخ تحت عنوان "كلايمثون صعيد مصر- نحو مدن حضرية ومستدامة"، وذلك للعام الثاني على التوالي بمحافظة قنا من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP- EU Green، في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري، برعاية وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألمانية "giz".

وجاء ذلك بحضور محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وكريستين دي جي مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الألماني GIZ، وممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، وبمشاركة 100 من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بصعيد مصر (قنا، وأسيوط وسوهاج، وأسوان والوادي الجديد)، بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال العمل البيئي.

وأعرب محافظ قنا، في بداية كلمته، عن سعادته باستضافة مؤتمر «كلايمثون» العالمي على أرض قنا، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغيرات المناخية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، في محور إدارة المخلفات الصلبة، والاقتصاد الدوار، والاستثمار البيئي والاستدامة.

وأضاف "عبد الحليم"، أن المؤتمر يسعى إلى إيجاد أفكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعي البيئي والمناخي، بالتزامن مع أهداف محافظة قنا كي تصبح مدينة خضراء، ومستدامة من خلال الاستفادة من مشاركة الافكار المبتكرة بالمؤتمر لمحاولة تطبيقها على أرض المحافظة.

من جانبه تابع الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أن الدولة من خلال وزارة البيئة والبرنامج الوطني تدعم المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، متمثلة في البنية التحتية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لافتًا إلى أن النهوض بالمنظومة يتطلب عدة مراحل يجري العمل عليها منها مراحل النقل والجمع، المعالجة والتدوير والتخلص الآمن.

ويشارك البرنامج الوطني في كلايمثون صعيد مصر هذا العام لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة المخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات الأخرى.