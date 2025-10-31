قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث سيطرد الأمير أندرو من مقر إقامته الملكي ويجرده من باقي ألقابه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قصر باكنجهام إن الملك تشارلز الثالث سوف يقوم بتجريد شقيقه الأمير أندرو من باقي ألقابه ويطرده من مقر إقامته الملكي.

وفي بيان، قال القصر إن أندرو سيُعرف فيما بعد باسم أندرو مونتباتن وندسور ولن يعرف كأمير.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الكشف عن علاقة أندرو مع جيفري إبستين المحكوم عليه بتهمة جنسية.

وتزايدت الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "رويال لودج" بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صداقته مع إبستين وادعاءات لفيرجينيا روبرتس جوفري إحدى ضحايا إبستين.

لكن الملك ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرده من لقب أمير الذي حازه منذ ولادته ابنا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال البلاط الملكي: "تعتبر إجراءات التأديب هذه ضرورية، برغم استمراره في نفي الادعاءات الموجهة إليه. يود جلالتاهما (الملك والملكة) توضيح أن قلبيهما وتعاطفهما العميق كانا وسيظلان، مع ضحايا جميع أشكال الإساءة والناجين منها".