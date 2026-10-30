وزير التعليم يسلم رئيس سنغافورة دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في منتدى التعليم التقني والمهني

التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، حيث نقل إليه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة خطية منه، أكدت عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغافوري للمشاركة ضيفَ شرفٍ رئيسيًا في النسخة الثانية من منتدى التعليم التقني والمهني (TechSkills 2027)، والمقرر عقده بالعاصمة الجديدة في أبريل 2027.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن اهتمامه باستقبال الرئيس السنغافوري في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يتيح مواصلة التشاور وتوسيع آفاق التعاون المشترك، والبناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور.