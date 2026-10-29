تعليم المنيا تواصل مقابلات اختيار مديري المدارس الابتدائية بأربع إدارات تعليمية

أعلن صابر عبدالحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن المديرية واصلت اليوم الخميس إجراء مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، لاختيار مديري المدارس الابتدائية بإدارات ديرمواس وملوي ومطاي وسمالوط التعليمية، في إطار جهودها لاختيار قيادات مدرسية قادرة على إدارة العمل التعليمي، وتعزيز الانضباط، وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، أن المقابلات تستهدف تقييم الخبرات المهنية والقدرات القيادية للمتقدمين، ومدى إلمامهم بمهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة، وإدارة فرق العمل، والتعامل مع التحديات المدرسية، بما يسهم في انتظام الدراسة وتحسين نواتج التعلم والارتقاء بالمستوى التعليمي للتلاميذ.

وتضم لجنة المقابلات عماد الدين محمود، وكيل المديرية، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والدكتور إدريس سلطان، عميد كلية التربية بجامعة المنيا، إلى جانب ممثل نقابة المعلمين بملوي، ومدير عام التعليم الفني، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، وممثل مديرية التنظيم والإدارة، والموجهين العموم بالمديرية.

كما تضم اللجنة مديري الإدارات التعليمية الأربع، وهم: محمد عبدالسميع، مدير إدارة ديرمواس، والدكتور محمد علي، مدير إدارة ملوي، وهاني صلاح نصر، مدير إدارة مطاي، ومنال عبدالمنعم، مدير إدارة سمالوط.

وتأتي المقابلات ضمن إجراءات اختيار القيادات المدرسية وفق معايير الكفاءة والجدارة، بما يدعم تطوير الأداء الإداري والتعليمي بالمدارس الابتدائية، ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف العملية التعليمية.