استخراج جسم غريب من الشريان الأورطي لمريضة واستئصال ورم ليفي يزن 20 كيلو ببورسعيد

نجحت الفرق الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في تحقيق إنجازين طبيين بمستشفى النصر التخصصي ومستشفى السلام، تمثلا في استخراج جسم غريب من الشريان الأورطي لمريضة تبلغ من العمر 71 عامًا باستخدام القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، واستئصال ورم ليفي رحمي ضخم بلغ وزنه 20 كيلو جرامًا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية والجراحية.

ووفقًا لبيان إعلامي، نجح فريق القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي في استخراج جسم غريب من الشريان الأورطي لمريضة تبلغ من العمر 71 عامًا، تعاني من مرض الكلى المزمن وتخضع لجلسات الغسيل الكلوي، وذلك عقب انكسار جزء من أداة قسطرة قلبية تشخيصية واستقراره داخل الشريان الأورطي، في مضاعفة طبية بالغة الخطورة.

وتمكن الفريق من استخراج الجسم الغريب بالكامل باستخدام القسطرة التداخلية عبر الجلد، دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح أو حدوث مضاعفات، فيما تخضع المريضة حاليًا للمتابعة الطبية، وحالتها مستقرة.

وفي مستشفى السلام ببورسعيد، نجح فريق طبي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي رحمي ضخم بلغ وزنه 20 كيلو جرامًا، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة أسفل البطن ونزيف مهبلي متكرر.

وجاء التدخل الجراحي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتجهيز المريضة طبيًا وتوفير وحدات الدم المطلوبة، وقد تكللت الجراحة بالنجاح، فيما تخضع المريضة للمتابعة الطبية لحين استقرار حالتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أن الإنجازين يعكسان المستوى المتقدم للخدمات الطبية والتخصصية المقدمة داخل منشآت الهيئة، وكفاءة الفرق الطبية والتمريضية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وأشار إلى استمرار العمل على توفير أحدث التقنيات والإمكانات العلاجية والجراحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة.