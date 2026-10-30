تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الجمعة 30 أكتوبر، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات، التي تشهد ظهورًا جديدًا للمحترفين المصريين، إلى جانب استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز ومباريات مهمة في الدوري السعودي.

ويخوض مصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور التركي، مواجهة قوية أمام جالاتا سراي، بينما يستعد محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، لمواجهة رين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد المحلي، تُستكمل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي بترول أسيوط مع الجونة، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش، فيما يصطدم القناة بفريق الشرقية إنبي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز

- بترول أسيوط × الجونة – 5:00 مساءً – أون سبورت ماكس.

- الاتحاد السكندري × طلائع الجيش – 8:00 مساءً – أون سبورت.

- القناة × الشرقية إنبي – 8:00 مساءً – أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

- فياريال × إسبانيول – 10:00 مساءً – بي إن سبورت 2.

الدوري التركي

- كونيا سبور × جالاتا سراي – 7:00 مساءً – بي إن سبورت 2.

الدوري الفرنسي

- لوهافر × باريس سان جيرمان – 8:00 مساءً – بي إن سبورت 1.

- نيس × رين – 8:00 مساءً – بي إن سبورت 4.

الدوري السعودي

- أبها × الاتحاد – 2:30 مساءً.

- الدرعية × نيوز – 4:50 مساءً.

- الشباب × الأهلي – 8:00 مساءً.