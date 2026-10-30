أبدى الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مشيدًا بالأداء الجماعي للاعبين وقدرتهم على التعامل مع صعوبة المواجهة.

وقال موكوينا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن وادي دجلة قدم مباراة قوية من الناحية التكتيكية، موضحًا أن المنافس نجح في خلق بعض المواقف الصعبة لفريقه، خاصة من خلال التحركات على الأطراف خلال الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني لبيراميدز أن الجهاز الفني عمل على معالجة الأخطاء والتعامل مع نقاط قوة المنافس، من خلال زيادة الكثافة العددية في وسط ملعبه، للحد من مصادر الخطورة والوصول إلى أفضل طريقة لإدارة اللقاء.

وأشاد موكوينا باللاعبين الذين شاركوا بدلاء، مؤكدًا أنهم قدموا الإضافة المطلوبة وساهموا في ظهور الفريق بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يستحقون الإشادة بعد الأداء الذي قدموه.

وفي لفتة إنسانية، أهدى المدرب الجنوب أفريقي الفوز إلى عبد الرحمن مجدي وعائلته، مقدمًا خالص التعازي لهم في وفاة والدته، مؤكدًا أن الفريق حرص على تحقيق الانتصار من أجله.

كما تحدث موكوينا عن الإمكانات الفنية التي يمتلكها بيراميدز، مشيدًا بقدرات عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم يوسف أوباما وزيكو وأحمد عبد القادر، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة في مختلف المراكز.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالأدوار الجماعية، موضحًا أن المساندة الدفاعية لا تقل أهمية عن الأدوار الهجومية، خاصة عند التعامل مع الكرات الثابتة، من أجل الحفاظ على التوازن داخل الملعب، مشددًا على أن جميع اللاعبين يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب.