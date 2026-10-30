 أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

بسملة عودة
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 10:28 ص

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو على النحو الآتي:

- تراوحت أسعار الطماطم بين 12 و18 جنيها.
- تراوحت أسعار البطاطس بين 14 و20 جنيها.
- تراوحت أسعار البصل الأبيض بين 15 و21 جنيها.
- تراوحت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 و15 جنيها.
- تراوحت أسعار الجزر بين 10 و15 جنيها.
- تراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 15 و25 جنيها.
- تراوحت أسعار الباذنجان بين 7 و9 جنيهات.
- تراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 5 و11 جنيها.
- تراوحت أسعار الفلفل الحامي بين 6 و9 جنيهات.
- تراوحت أسعار الملوخية بين 7 و8 جنيهات.
- تراوحت سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

- سعر برتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيها.
- أسعار الليمون البلدي من 12 إلى 18 جنيها.
- أسعار المانجو البلدي من 25 إلى 35 جنيها.
- أسعار الكيوي من 50 إلى 200 جنيه.
- أسعار التين البرشومي من 15 إلى 20 جنيها.
- أسعار الكانتلوب من 10 إلى 20 جنيها.
- سعر الجوافة من 15 إلى 21 جنيها.
- سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيها.

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