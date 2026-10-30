أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو على النحو الآتي:

- تراوحت أسعار الطماطم بين 12 و18 جنيها.

- تراوحت أسعار البطاطس بين 14 و20 جنيها.

- تراوحت أسعار البصل الأبيض بين 15 و21 جنيها.

- تراوحت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 و15 جنيها.

- تراوحت أسعار الجزر بين 10 و15 جنيها.

- تراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 15 و25 جنيها.

- تراوحت أسعار الباذنجان بين 7 و9 جنيهات.

- تراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 5 و11 جنيها.

- تراوحت أسعار الفلفل الحامي بين 6 و9 جنيهات.

- تراوحت أسعار الملوخية بين 7 و8 جنيهات.

- تراوحت سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

- سعر برتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيها.

- أسعار الليمون البلدي من 12 إلى 18 جنيها.

- أسعار المانجو البلدي من 25 إلى 35 جنيها.

- أسعار الكيوي من 50 إلى 200 جنيه.

- أسعار التين البرشومي من 15 إلى 20 جنيها.

- أسعار الكانتلوب من 10 إلى 20 جنيها.

- سعر الجوافة من 15 إلى 21 جنيها.

- سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيها.