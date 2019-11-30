فرنسا تمنح النيجر 3 طائرات من دون طيار

منحت فرنسا، جمهورية النيجر 3 طائرات من دون طيار للمراقبة، وذلك خلال زيارة لمدير التعاون في مجال الأمن والدفاع الفرنسي الجنرال تييري مارشان، للقوات الفرنسية في نيامي.

وأكد الطرفان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن منح هذه الطائرات يدخل في إطار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين من خلال قوة بارخان الموجودة في 5 من دول الساحل، بينها النيجر.

وقد التقى المسؤول الفرنسي خلال زيارته النيجر، وزير الدفاع إسوفو كاتامبي ووزير الداخلية محمد بازوم.

ويأتي تقديم فرنسا هذه الطائرات للنيجر بعد مقتل 13 من قوات "بارخان" في تصادم مروحيتين بالشمال المالي، قرب الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.