مصدر أمني: منفذ هجوم جسر لندن مرتبط بـ«جماعات إرهابية»

نقلت وكالة "برس أسوسيايشن" البريطانية عن مصدر أمني أن منفذ الهجوم في لندن، الذي أسفر عن مقتل شخصين، الجمعة، مرتبط بـ"جماعات إرهابية".

وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، اجتماعا عقب وقوع الهجوم الذي أدى أيضاً إلى مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن السلطات أفرجت عن هذا الرجل من السجن قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكتروني لرصد تحركاته.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب.

وأضاف جونسون: "من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكرا ومن المهم جدا التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين".