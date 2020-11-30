البحرين تدين اغتيال محسن فخري زاده في طهران

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الإثنين، شدد بيان وزارة الخارجية، على «ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار».



وأضافت أنه ونظرًا لما تمر به المنطقة، فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.



يُذكر أن عناصر مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة، سيارة تقل الدكتور محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع.



وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه تُوفي.