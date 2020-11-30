تشهد محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة والمحولات، تحت رعاية المحافظ جمال نور الدين، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

وقال جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جار تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بتكلفة مالية مليون و726 ألف جنيه، مؤكدا أن التوسعات العمرانية، وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لا بد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار.

وأضاف نورالدين، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال، بـ4 محولات بصرف محول قدرة 500 ك. ف.أ لمحول دار المناسبات بقرى شرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 447 ألف جنيه، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال بـ10 محولات بصرف محولين قدرة 800 ك.ف.أ لمحولات "أبوعيسوى _ عمر أفندي"، بمدينة الحامول بتكلفة 972 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ب 3 محولات بصرف 1 محول قدرة 300 ك.ف.أ لمحول الكوم بمدينة مطوبس بتكلفة 307 آلاف جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.