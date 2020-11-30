 الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء ويعود إلى أرض الوطن في الأيام المقبلة - بوابة الشروق
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الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء ويعود إلى أرض الوطن في الأيام المقبلة

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:18 م

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس عبدالمجيد تبون يواصل فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الإثنين: «امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا».

وأضافت: «الرئيس يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله».

 

بيان امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ماتبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته...

Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Monday, November 30, 2020

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