غادة والي تنعي حافظ أبو سعدة: خسارة كبيرة

نعت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الحقوقي حافظ أبو سعدة، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وأضافت والي، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن رحيل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خسارة كبيرة، متوجهة بالعزاء لزوجته المحامية نهاد أبو القمصان.

وأشارت إلى أن أبو سعدة فقيد كل المجتمع المدني، قائلة إن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الراحل كان له دور كبير في صياغة ملف قانون الجمعيات والمشاركة بالرأي في إعداده.

وأعلنت المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان أبو سعدة والمولود في عام 1965 في القاهرة، أصيب بفيروس كورونا المستجد منتصف الشهر الجاري، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.