 غادة والي تنعي حافظ أبو سعدة: خسارة كبيرة - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

غادة والي تنعي حافظ أبو سعدة: خسارة كبيرة

غادة والي
غادة والي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:13 ص

نعت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الحقوقي حافظ أبو سعدة، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وأضافت والي، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن رحيل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خسارة كبيرة، متوجهة بالعزاء لزوجته المحامية نهاد أبو القمصان.

وأشارت إلى أن أبو سعدة فقيد كل المجتمع المدني، قائلة إن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الراحل كان له دور كبير في صياغة ملف قانون الجمعيات والمشاركة بالرأي في إعداده.

وأعلنت المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان أبو سعدة والمولود في عام 1965 في القاهرة، أصيب بفيروس كورونا المستجد منتصف الشهر الجاري، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك