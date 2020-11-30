رئيس بلدية ريو دي جانيرو السابق يستعيد منصبه السابق عبر الانتخابات

استعاد عمدة ريو دي جانيرو السابق إدواردو بايس، وهو شخصية رئيسية في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في المدينة، منصبه السابق في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد.

وفاز بايس على العمدة الحالي للعاصمة البرازيلية، مارسيلو كريفيلا، وحصل على حوالي 64% من الأصوات وفقا للنتائج الأولية.

ويواجه بايس اتهامات بالفساد بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء في سبتمبر الماضي بتلقي 8ر10 مليون ريال برازيلي (2 مليون دولار) من شركة أودبريشت للبناء ذات السمعة الملوثة بالكسب غير المشروع لتمويل حملته لإعادة انتخابه في 2012.

وصوت الناخبون البرازيليون في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية والتي انعقد قبل أسبوعين لمرشحين في جميع البلديات البرازيلية البالغ عددها 5500.

وكانت انتخابات الاعادة ضرورية في العديد من المدن الكبرى، وذلك بعد فشل المرشحين في الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات.