كمبوديا تبدأ حملة اختبارات لمنع تفشي فيروس كورونا عقب تسجيل أول حالة عدوى محلية

بدأت كمبوديا حملة اختبارات في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا، عقب أن سجلت أول حالة عدوى محلية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الاثنين تسجيل ثمان حالات إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 14 حالة.

وتتعلق الحالات بمدير شؤون السجون شيم سافوث ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس أمس الأول السبت بالإضافة لزوجته وأربعة من أفراد أسرته.

وشملت الحالات الحديثة المكتشفة زوجة نائب مدير شؤون السجون وزوجة موظف بوزارة الداخلية والمزيد من أقارب أسرة سافوث.

وقالت الوزارة إنها أجرت اختبارا لـ 3332 عينة أمس الأحد، وتنتظر نتائج 1084 عينة. وحتى الآن، تم تسجيل جميع الحالات في بنوم بنه.

مع ذلك، شملت الاختبارات أشخاصا من سبعة أقاليم على الأقل، بينهم سيام رياب.

وقد دفعت حالات الاصابة الجديدة بالفيروس وزارة الثقافة للإعلان عن إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف لمدة أسبوعين.

وتحدث رئيس الوزراء هون سين في وقت متأخر من أمس الأحد عبر منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وأكد تسجيل كمبوديا لأول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا، وقال إن السلطات لم تتعقب بعد مصدر الاصابة.