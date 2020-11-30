خارجية اليونان: تركيا تحاول تقويض حكومة الرئيس السيسي في مصر

دندياس: أينما تكون هناك مشكلة فإن تركيا حاضرة

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إنه من الواضح أن الحكومة التركية تواجه تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، معقبًا: «ما تقوله تركيا لنا إن لها الحق في أن تكون نوعا من قوة عظمى في المنطقة».

وأضاف دندياس، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أن تركيا تحاول أن تعيد كتابة القوانين في منطقة شرق المتوسط، متابعًا: «تركيا تحاول تقويض حكومة الرئيس السيسي في مصر».

وتابع: «أينما تكون هناك مشكلة فإن تركيا حاضرة، فهي غزت سوريا وهاجمت العراق»، معتقدًا أن أنقرة تتطلع إلى الماضي وتحاول أن تخلق نوعًا من الإمبراطورية الصغيرة.

وأكد أن تركيا لديها طموحًا تاريخيًا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخطأ وفي الوقت الخطأ، معقبًا: «لا تفهم قوانين اللعبة في القرن الـ21».