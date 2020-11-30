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الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الفلوجة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:58 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة الواقعة ضمن محافظة الأنبار وعلى بعد 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بعمله ضمن صفوف داعش، في هذا القاطع ما يسمى بقاطع الفلوجة، بصفة مقاتل، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقه".


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