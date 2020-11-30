الروسية دارينا تفوز بلقب ملكة جمال المواهب في مسابقة ملكات العالم للبيئة والسياحة

فازت ملكة جمال روسيا دارينا، بلقب ملكة جمال المواهب، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات، والتى يستضيفها منتجع الباتروس وايت بيتش الغردقة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر، بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بمدينة الغردقة السياحية.

وجاءت كنزى الزيني ملكة جمال مصر، في المركز الثاني، وملكة جمال الفلبين في المركز الثالث، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المختصين في قطاع السياحة.

واستعرضت كل مشاركة في المسابقة، الموهبة الخاصة، منها الرقص والغناء، أمام لجنة التحكيم ونالت العروض إعجاب جميع الحضور.

وتنافست ٢٣ متسابقة من ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو اليوم، بالغردقة للفوز بلقب ملكة جمال العالم للمواهب، وذلك على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات.

وقال محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع المستضيف للمسابقة، إن مسابقة اختيار ملكة جمال العالم للمواهب تتنافس عليها ٢٥ متسابقة ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو، والتى تقرر أن يكون حفل الختام والإعلان عن ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو ٢٠٢٠ في حفل كبير في 5 ديسمبر المقبل.

وكشف عيد في حديث صحفي اليوم، أن فعاليات مسابقة ميس ايكو بالغردقة شملت عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس"، وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ، وأيضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ، وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين" واليوم تقام فعاليات مسابقة ملكات جمال المواهب وبعد غدا مسابقة ملكة جمال الموضة، وتستمر الفعاليات حتى 6 ديسمبر المقبل، تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسياحة.

وأشار عيد بتنظيم إلى أن الهدف من الرحلات لملكات جمال العالم إلى المقاصد السياحية هو تنشيط السياحة والتعرف على الأماكن السياحية بالغردقة.