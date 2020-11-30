يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء و شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح) أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح، كما تتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 13

بلطيم 21 13

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 22 07

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 12

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 23 13

نخل 19 06

نويبع 22 17

طابا 20 15

كاترين 16 03

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 23 17

الفيوم 22 10

بنى سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 10

قنا 24 10

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

ادفو 25 12

أبو سمبل 24 13

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 28 17

أبو رماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19