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مرّر البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، قرارًا يتضمن قيودا جديدة لاحتواء متحور "أوميكرون" الجديد.

وقالت قناة العربية، إن القرار يتضمن إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.

ويشمل القرار كذلك فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور أوميكرون.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد دعت في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات منطقية؛ لاحتواء تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وتستعد مجموعة الدول الـ7 الصناعية لعقد مؤتمر لمتابعة تطورات انتشار متحور أوميكرون بينما يطالب سياسيون حول العالم بنبذ أسلوب الطمأنة حيال المتحور.

من جانبه صرح رئيس شركة صناعة الأدوية «مودرنا»، ستيفان بانسل، اليوم الثلاثاء، بأن جميع اللقاحات الحالية غير قادرة على ردع متحور أوميكرون، منوهًا إلى أن تصنيع لقاح لردع المتحور الجديد يتطلب أشهر.