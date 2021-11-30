نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يتوقع مواصلة شراء السندات

يتوقع لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن يواصل البنك دعم الاقتصاد عبر شراء سندات بمليارات اليورو في عام 2022.

وقال دي جويندوس لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "أثق في أن عمليات شراء الأصول الصافية هذه سوف تستمر خلال العام المقبل، لا أعلم ماذا سوف يأتي بعد ذلك".

ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في منتصف ديسمبر حول كيفية المضي قدما في شراء السندات.

ووفقا لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي برنامج شراء الطوارئ الوبائية، الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة وباء كورونا، والذي بلغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار)، في مارس 2022.

وأوضح دي جويندوس: "سوف نقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ الوبائية وفقا لديناميكيات التضخم وتوقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير، لكننا لن نلغي عمليات الشراء تدريجيا مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".

ومن جانبها، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن مشتريات الأصول الصافية سوف تنتهي في مارس المقبل، لكن دي جويندوس قال إنه يمكن استئنافها "إذا لزم الأمر".