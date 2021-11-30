نائبة ترفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية: يحولهم تابعين للنائب العام

عبّرت النائبة ضحى العاصي عضو مجلس النواب، عن رفضها لمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، إنّ "هذه الخطوة تمثّل تعديًّا على المقررات الدستورية الخاصة بديمقراطية النقابات واستقلالها".

وأضافت أنّ المادة 67 من الدستور تكفل حرية الإبداع وتنص على أنه لا يجوز منع أو تحريك دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة.

وأشارت إلى أنّ المادة 76 من الدستور المتعلقة بإنشاء النقابات تنص على أنه في حالة إعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنية تجعلهم وفقًا لنص المادة 23 تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه.

ورأت أنّ هذا الأمر يهدر حرية واستقلال النقابات التي أقرّها الدستور، لافتة إلى أنّ الأمر يتعارض أيضًا مع فكرة الموظف العام.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتنص المادة 70 على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.