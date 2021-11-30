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السودان.. اشتباكات أمام القصر الرئاسي والأمن يطلق الغاز لتفريق المتظاهرين

مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 3:02 م

أفاد موقع فضائية «الشرق»، اليوم الثلاثاء، بوقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة السودانية أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وأطلق أفراد الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وكانت دعوات للخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي وفي أنحاء السودان، انطلقت الثلاثاء، في أحدث موجة من التظاهرات على إجراءات الجيش التي اتخذها الشهر الماضي، فيما ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات رغم اتفاق في الأسبوع الماضي، أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

ووضعت إجراءات الجيش في 25 أكتوبر، نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ولاقت إدانة من القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات.

ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين، وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين، التي حصدت أرواح العشرات، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.


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