نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي لليابان خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1ر1% شهريا.

جاء معدل النمو الشهر أقل من التوقعات التي كانت 8ر1% بعد تراجعه بنسبة 4ر5% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان تراجعا بنسبة 7ر4% خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 3ر2% سنويا خلال الشهر السابق.

من ناحية أخرى تتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال تشرين ثان/نوفمبر الحالي بنسبة 9% ثم بنسبة 1ر2% خلال كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتتوقع الوزارة تحسنا في أداء قطاعات صناعة معدات النقل وآلات الإنتاج والإلكترونيات خلال الشهر الحالي.

في حين تتوقع الوزارة مساهمة قطاعات صناعة معدات النقل والآلات الكهربائية وخام الحديد والصلب في نمو الناتج الصناعي خلال الشهر المقبل.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 7ر2% دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 8ر2%