 رئيس الزينية بالأقصر: معاينة مواقع محطات الصرف الصحي لخدمة قرى المركز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الزينية بالأقصر: معاينة مواقع محطات الصرف الصحي لخدمة قرى المركز

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:08 ص

عقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية اجتماعا بحضور، يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، مع الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع الأقصر، وبحضور المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس رفيق فهمى مدير تنفيذ الهئية القومية للمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر وعدد من المهندسين بالشركة المنفذة.

 
وعقب الاجتماع تم معاينة مواقع محطتي الصرف الصحي بجزيرة الزينية بحري الحمادين الغربية لخدمة باقي النجوع بالمنطقة، للانتهاء من المشروع بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة المرور على كافة المشروعات ومتابعتها بشكل دوري حتى يتم الانتهاء منها بأسرع وقت.

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