صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا من رابطة مشجعي كرة القدم، وأصبح أول لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين.

حيث فاز صلاح بهذه الجائزة المرة الأولى في عام 2018، ويعود اليوم الاثنين ليتم الإعلان عن تتويجه للمرة الثانية.

وتنافس صلاح مع ثنائي مانشستر سيتي روبن دياز وفيل فودين، وميسون ماونت لاعب تشيلسي، ومايكل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، ويوري تليمانس لاعب ليستر سيتي.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا هذا الموسم بعد مرور 13 جولة.