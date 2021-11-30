كيف تفوق ميسي على ليفاندوفسكي وصلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

حقق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني جائزة الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في الحفل الذي اقيم بمسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدد نقاط الـ30 لاعبا الذين تم ترشيحهم للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.
وجاء ترتيب نقاط اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية كالتالي:
ليونيل ميسي 613 نقطة
روبرت ليفاندوفسكي 580 نقطة
جورجينو 460 نقطة
كريم بنزيمة 239 نقطة
نجولو كانتي 186 نقطة
كريستيانو رونالدو 178 نقطة
محمد صلاح 121 نقطة
كيفن دي بروين 73 نقطة
كيليان مبابي 58 نقطة
جانلويجي دوناروما 36 نقطة
إيرلينج هالاند 33 نقطة
روميلو لوكاكو وجورجيو كيلليني 26 نقطة
ليوناردو بونوتشي 18 نقطة
رحيم ستيرلنج 10 نقاط
نيمار 9 نقاط
لويس سواريز وسيميوني كيير 8 نقاط
ميسون ماونت ورياض محرز 7 نقاط
برونو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز 6 نقاط
هاري كين 4 نقاط
بيدري 3 نقاط
فيل فودين 2 نقطة
نيكولو باريلا وروبن دياز وجيرارد مورينو 1 نقطة
لوكا مودريتش وسيزار أزبلكويتا 0 نقطة