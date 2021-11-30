كيف تفوق ميسي على ليفاندوفسكي وصلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

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حقق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني جائزة الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في الحفل الذي اقيم بمسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدد نقاط الـ30 لاعبا الذين تم ترشيحهم للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

وجاء ترتيب نقاط اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية كالتالي:

ليونيل ميسي 613 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي 580 نقطة

جورجينو 460 نقطة

كريم بنزيمة 239 نقطة

نجولو كانتي 186 نقطة

كريستيانو رونالدو 178 نقطة

محمد صلاح 121 نقطة

كيفن دي بروين 73 نقطة

كيليان مبابي 58 نقطة

جانلويجي دوناروما 36 نقطة

إيرلينج هالاند 33 نقطة

روميلو لوكاكو وجورجيو كيلليني 26 نقطة

ليوناردو بونوتشي 18 نقطة

رحيم ستيرلنج 10 نقاط

نيمار 9 نقاط

لويس سواريز وسيميوني كيير 8 نقاط

ميسون ماونت ورياض محرز 7 نقاط

برونو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز 6 نقاط

هاري كين 4 نقاط

بيدري 3 نقاط

فيل فودين 2 نقطة

نيكولو باريلا وروبن دياز وجيرارد مورينو 1 نقطة

لوكا مودريتش وسيزار أزبلكويتا 0 نقطة