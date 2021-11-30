 سد النهضة.. عباس شراقي: لا تقدم في أعمال البناء.. والتخزين الأول والثاني عناد سياسي لمصر - بوابة الشروق
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سد النهضة.. عباس شراقي: لا تقدم في أعمال البناء.. والتخزين الأول والثاني عناد سياسي لمصر

سد النهضة
سد النهضة
عوض الله هاني
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 6:55 م

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبي الذي يقوده أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بنفسه واتحاد المعارضة بقيادة جبهة تحرير تيجراي يضفي بظلاله على سد النهضة.

وأضاف شراقي في منشور له على حساب التواصل الإجتماعي فيسبوك، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي تقدم في أعمال بناء سد النهضة رغم إعلان قوات الدفاع الإثيوبية الأسبوع الماضي انتشارها في منطقة السد.

وأشار إلي أن إثيوبيا أدعت أن أعمال البناء مستمرة دون أي مشاكل أمنية، ومر شهر أكتوبر ومن بعده نوفمبر دون انتاج كهرباء.

وأوضح أن التخزين الأول والثاني لسد النهضة تما دون تحقيق إثيوبيا أي فائدة حتى الآن، واصفا إياهما بالعناد السياسي لمصر والسودان.

 

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