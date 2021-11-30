 جورج إسحق: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 3:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

جورج إسحق: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

حسام شورى:
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:31 ص

طالب جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مشاركته في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "آلية التشريع والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على حكم إدانة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وعبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رفضه لمنهج بعض الذين يسفهون من جدوى الاستراتيجية ويصفونها بأنها "تبييض لوجه النظام"، مشيرًا إلى أن المجلس سيتابع تنفيذ الاستراتيجية ووضع إجراءات عملية لتطبيقها على أرض الواقع، ووضع مشروعات قوانين على ضوءها وإرسالها لمجلس النواب.
وأكد أيضا على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيضع برنامجًا بالمشاركة مع الجهات التي تريد التعاون في تنفيذ بنود الاستراتيجية لعمل خطة زمنية لتحقيقها.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك