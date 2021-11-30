هاني سرحان: كان لدي مساحة من الخيال خلال كتابة «الاختيار 2»

قال المؤلف هاني سرحان، إن ترشيحه للمشاركة في «الاختيار٢» جاء عن طريق المخرج بيتر ميمي وحسام شوقي المنتج، مشيرا أنه لا يوجد فارق في الكتابة بين لمس أكتاف والاختيار، مؤكدا أن جميعهم دراما إنسانية، والاختلاف الوحيد يكون لصالح الاختيار لأنه يتحدث عن أبطال حقيقيين.

وأضاف سرحان، خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، "كان عندي مساحة من الخيال، وكان في شخصيات لم يكن معروف أسمائهم، وفي حاجات حقيقة خشيت وضعها عشان الناس متقولش إننا بنبالغ".

عملت أيه مع مكي لما قعدت معاه؟

طبيعي أي ممثل هيشتغل بيقعد معايا واشتغلت كتير على المشاهد والدراما وهو زود تفاصيل علاقة بوالده بس كان بيقولي يلبسه الجزمة مثلا واشتغلت كتير.

قال المخرج بيتر ميمي إنه حرص على دخول الفنان أحمد مكي في الجزء الثاني من الاختيار، من خلال شخصية يوسف الرفاعي، مشيرا أن مكي ممثل مهم، وهو ممثل كوميدي كبير والتفكير فيه خطر جدا.

وأضاف بيتر خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، أن مكي كان مختفي وبعيد عن الأعمال خلال الفترة الماضية، وعندما كان يتحدث مع المنتج تامر مرسي عن تقديم جزء جديد من الكبير اوي، عرضنا عليه تقديم الاختيار فتحمس جدا للعمل وأجل الكبير من أجله.

وأكد بيتر ميمي أنه حاول أن يظهر كل الجوانب السلبية التي تواجه مكي بسبب الاختيار، "قولتله التجربة خطر وتحدي وبقالك كتير مظهرتش والناس ممكن تكرهك".

قال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس مسلسل "الاختيار" لم تشبه العمل، بل كانت لطيفة وكان في محبة بين فريق العمل، وكان في صعوبات في تنفيذ بعض المشاهد، وفي مشاهد تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، واحداث رابعة كانت ديكور والحمدلله ظهرت بشكل جيد وقريب من الواقع.

وأكد المخرج بيتر ميمي، أن القلق كان موجودا من الجزء الاول للاختيار وليس الثاني فقط، وعندما جاء الجزء الثاني أصبح مطالب بنجاح أكبر، مشيرا أنه يرى الموضوع من وجهة نظر اخرى، وهو لا يعتبر مسلسل درامي بقدر ما هو عمل توثيقي، وكان هناك مادة أرشيفية، "كنا قلقانين بسببها والحمدلله اعجبت الناس".

وأضاف بيتر أن النجم في الاختيار ليس الممثل ولا المخرج ولا المؤلف، لكن البطل الحقيقي هم شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل الاختيار، مؤكدة أنه مهم جدا أننا نتذكر الابداع، وهناك جيل مهم نذكره بالحقيقة، واستمتعنا بالعمل في جزئيه الاول والثاني، وهي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو عمل مهم أنه يكون في ذاكرة لينا ولأولادنا.

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صناع الاختيار، على هذا العمل، الذي عرض في موسم رمضان.

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.